Imagem de Nossa Senhora foi destruída por mulher em capela de Mesquita, na BaixadaReprodução/Redes sociais

Publicado 30/11/2024 20:05

Rio - Uma mulher foi detida após quebrar a imagem de Nossa Senhora em uma capela na Vila Emil, em Mesquita, neste sábado (30). Segundo a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para uma ocorrência de intolerância religiosa.

Ao chegarem ao local, os policiais tiveram conhecimento de que uma mulher estaria quebrando uma imagem religiosa de uma capela localizada à beira do rio. A mulher e alguns moradores que acionaram a PM foram conduzidos à 53ª DP (Mesquita).Em outubro, outro caso semelhante aconteceu em uma igreja católica. A Igreja Nossa Senhora de Fátima, localizada no bairro Ambaí, em Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense, foi alvo de invasão, vandalismo e furto na madrugada desta sexta-feira (25). O local ficou completamente revirado, com itens quebrados. Este caso é investigado pela 58ª DP (Posse).