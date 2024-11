A expectativa para este ano é que 100 mil pessoas participem do evento - Ricardo Almeida / Divulgação

Publicado 30/11/2024 15:05

A Parada LGBTI+ de Madureira completa a maioridade neste domingo (1º) com muita alegria, fantasia e samba, tendo como rainha a atriz Carla Cristina Cardoso e o ator Rodrigo Fagundes como rei. A concentração acontecerá a partir das 9h em frente à quadra do Império Serrano, a saída do desfile está prevista para 13h e o encerramento será com a cantora Sandra de Sá. O desfile organizado por Rogéria Meneghel, presidente do Grupo MGTT e o vice-presidente Milton Cunha, promete movimentar o bairro da Zona Norte.

Pela primeira vez no evento em Madureira, Rodrigo falou sobre o convite. "Estou muito feliz e honrado de ter sido convidado para ser o rei da parada de Madureira. Por tudo, pela festa, principalmente pela alegria e o mais importante é a representatividade. As pessoas poderem dizer quem elas são, mesmo com todas as adversidades que o mundo vai jogando para cima, por ignorância, por falta de conhecimento e maldade também. Isso mostra que nós estamos sempre com amor, com alegria com informação, que a gente está aí e faz parte desse mundo, dessa sociedade. Queremos celebrar mais do que tudo e nunca vai deixar de ser uma luta, mas é uma luta com muito glamour e glitter", disse o ator.

Para o carnavalesco Milton Cunha, a parada muito importante porque tira o foco só da Zona Sul. Esse projeto era da Loren Dubois, uma ativista ótima que morreu na Covid. Depois quem assumiu a presidência foi a travesti Rogéria Meneguel que me convidou para ser vice e eu aceitei, é a minha cara", afirma Cunha, que gostou da escolha do reinado. "Carla é uma rainha na essência, mulher preta, talentosíssima, suburbana e engajada com o movimento, enquanto que Rodrigo representa a vitória e a representatividade gay nas telas. Estamos todos muito ansiosos por coroá-los neste domingo, um dia que será de conscientização e festa em Madureira, terra do funk, charme, samba e diversidade", afirma Cunha.

Segundo Milton, Madureira é mais charmoso com o seu calçadão e o subúrbio tem o seu valor. "A Parada sai do Império Serrano e vai para a Portela. É linda, com escolas de samba e vamos cantar o Hino Nacional nesse ritmo. É um evento artístico. Na comissão de frente são 15 lésbicas em motos soltando balões coloridos. Haverá três trios elétricos, baterias e 20 divas, entre elas Isabelita do Patins. Uma Parada Gay bem democrática porque começa cedo. Também acertamos quando escolhemos a Tia Surica para ser madrinha para evitar o etarismo", diz ele, que espera cerca de 100 mil pessoas no evento.

"Estamos preparando um evento grandioso, colorido e, acima de tudo, que mantém a sua identidade de manifestação consciente pelos direitos da comunidade LGBTI+. Além da festa, palestras, serviço social, tudo isso está no cronograma da Parada", diz Rogéria Meneghel, presidente do grupo MGTT.





Em Niterói, a proposta é Unidas, PREParadas & organizadas



Neste domingo (1), na Praia de Icaraí, também haverá a 18ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Niterói, com concentração programada para às 13h em frente à reitoria da UFF, e os trios elétricos começam a percorrer a avenida às 17h. Este ano o tema é "Um novo tempo há de vencer: unidas, PREParadas & organizadas”. Segundo o Grupo Diversidade Niterói, organizador do evento, a expectativa é atrair 70 mil pessoas. A parada está prevista para terminar às 21h30. Antes do desfile, às 15h, na Praça Getulio Vargas, alguns representantes da comunidade LGBTQIA+ farão discursos com o intuito de despertar reflexões sobre os desafios e conquistas do grupo.

Princesinha do Mar ficou lotada

A Praia de Copacabana recebeu no domingo (24) a 29ª Parada do Orgulho LGBTIQIA+. A manifestação, organizada pelo Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI+, teve como tema central somar esforços para fortalecer os direitos e respeito às diferenças e a cidadania dessa parcela da sociedade. Além disso, também houve a preocupação em se chamar atenção para preservação ambiental e para necessidade de alcançarmos os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.