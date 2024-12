O acesso para a Prainha e Grumari será controlado nos fins de semana e feriados do verão - Divulgação

O acesso para a Prainha e Grumari será controlado nos fins de semana e feriados do verãoDivulgação

Publicado 30/11/2024 19:54 | Atualizado 30/11/2024 19:55

Rio - A Operação Verão na Prainha e em Grumari, na Zona Oeste do Rio, teve início neste sábado (30), e se estenderá em todos os finais de semana e nos feriados da estação mais quente do ano. A iniciativa visa controlar o acesso aos parques para conservação dos locais em períodos de maior visitação. Na área existem quase 270 espécies de aves e presença de espécies endêmicas da Mata Atlântica.

Nos dias de operação, o acesso aos parques será conforme a lotação dos estacionamentos. Em caso de lotação das 800 vagas — 600 em Grumari e 200 na Prainha — uma cancela será fechada pelas equipes de trânsito da Guarda Municipal, impedindo a entrada de carros pelo principal acesso e desviando o trânsito para a Estrada do Pontal. Reboques da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) poderão ser acionados caso seja necessário.

A previsão é de que o fechamento aconteça um pouco mais cedo para direcionar as pessoas para a Barra de Guaratiba, onde é o acesso para o parque de Grumari. A Guarda Municipal também atua na região com equipes dos Grupamentos Especial de Praia (GEP) e de Defesa Ambiental (GDA), que fazem o patrulhamento preventivo das praias e do parque da Prainha, principalmente no ordenamento urbano, na fiscalização das posturas municipais e proteção da vegetação e da fauna locais.

"O fechamento intermitente do acesso aos parques naturais da Prainha e de Grumari visam principalmente proteger áreas importantes de preservação ambiental, além de garantir a fluidez do trânsito nos horários permitidos e coibir o estacionamento irregular", afirma o subprefeito da Barra, Recreio e Vargens Raphael Lima.