O espaço faz parte de um projeto para ampliar as salas de cinema de ruaDivulgação

Publicado 30/11/2024 17:50

Rio - Os cinéfilos de carteirinha podem comemorar. Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro, acaba de ganhar uma das salas no Cine Carioca José Wilker, nas Casas Casadas. A abertura aconteceu na quinta-feira (28) e no próximo dia 11 haverá uma cerimônia para marcar oficialmente a abertura do espaço e homenagear o ator José Wilker (1944-2014), com a exibição de Dona Flor e seus dois maridos (1976), de Bruno Barreto, em cópia restaurada.

Uma das filhas do ator, a roteirista Mariana Vielmond, que já garantiu presença no evento de dezembro, ficou satisfeita com a inauguração do Cine Carioca José Wilker. "Estou muito feliz e emocionada com essa homenagem ao meu pai, que traduz ao mesmo tempo a sua paixão e a sua trajetória. Um homem de cinema, que se educou vendo filmes desde garoto em Juazeiro do Norte (Ceará), que veio para o Rio de Janeiro a primeira vez em 1962 por causa do cinema, para fazer o histórico curso de Arne Sucksdorff, e depois trabalhou como ator em alguns dos filmes mais emblemáticos da cinematografia brasileira, um colecionador de filmes e de livros sobre filmes", afirma.

ara Mariana, o pai está em cada lugarzinho do Cine Carioca. "Um eterno amante do cinema, que manteve para sempre o gosto pela magia da experiência coletiva de ver um filme mergulhado no escuro das salas de projeção, onde parece que a gente entra na tela, naquela realidade inventada que diz tanto de nós mesmos. O meu sentimento é de que a cada projeção meu pai vai estar ali, vai reluzir no telão do Cine Carioca José Wilker", ressalta Mariana.

A homenagem a Wilker teve duas motivações significativas como disse o secretário municipal de Cultura, Marcelo Calero, em entrevista ao jornal O DIA, em março deste ano. "A primeira é a possibilidade de homenagear a memória inestimável que o patrimônio artístico do Wilker deixa como legado para a cultura brasileira. A segunda é seu trabalho como gestor, quando foi diretor-presidente da RioFilme, e dedicou-se pessoalmente para que a sede da empresa ocupasse as Casas Casadas", detalha.



Ampliação das salas de cinema de rua



A construção do cinema nas Casas Casadas faz parte de um projeto da Prefeitura do Rio de investir na ampliação das salas de cinema de rua da cidade. Foi aproveitada a estrutura de uma antiga sala de cinema, remodelada e ganhou um segundo espaço, além de uma área de convivência, um cantinho gastronômico e um memorial em homenagem a Wilker, com objetos pessoais do ator cedidos pela família.

As Casas Casadas, patrimônio arquitetônico do Rio tombado em 1979, são uma das construções do século XIX mais representativas e originais da cidade. O imóvel é o único remanescente do tipo de residência multifamiliar que antecedeu os edifícios residenciais atuais.