Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital prenderam envolvidos no crime - Arquivo O Dia

Publicado 30/11/2024 11:06

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital identificaram e capturaram, nesta sexta-feira (29), os envolvidos no latrocínio de um policial civil aposentado . Odílio Gomes de Araújo, de 63 anos, havia sido assassinado horas antes, em sua residência, no Recreio, Zona Oeste do Rio. Um homem foi preso e um adolescente infrator apreendido.

De acordo com a corporação, as investigações apontaram que a vítima foi atacada dentro de sua casa, num condomínio na Rua Teixeira Heizer, e teve diversos pertences roubados. O corpo estava amarrado e tinha sinais de agressão.

Após a identificação dos autores, os policiais realizaram buscas e localizaram a dupla em endereços vinculados a eles, encontrando-os ainda com as roupas utilizadas no crime.

Os dois foram conduzidos para a sede da DHC, na Barra da Tijuca, onde foram autuados em flagrante.

Ainda não há informações sobre o enterro da vítima.