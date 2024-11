Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 29/11/2024 15:16 | Atualizado 29/11/2024 18:00

Rio - O policial civil aposentado Odílio Gomes de Araújo, 63 anos, foi encontrado morto, na manhã desta sexta-feira (29), em seu apartamento em um condomínio na Rua Teixeira Heizer, Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.

Segundo informações preliminares, Odílio teria sido achado pelo próprio filho com sinais de agressão e amarrado. Equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionadas para um homicídio no local, conhecido como Pontal Oceânico, e acionaram a Polícia Civil.

Agentes da DHC estiveram no imóvel e realizaram a perícia. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e motivação do crime.

O corpo de Odílio, que era Comissário de Polícia enquanto atuou na instituição, foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio, por volta das 10h30. Ainda não há informações sobre o seputalmento.