Bandidos aproveitaram momento de parada no sinal para roubar SUVReprodução

Publicado 30/11/2024 12:57 | Atualizado 30/11/2024 13:24

Rio - Dois bandidos flagrados roubando um carro em Del Castilho , na Zona Norte, foram presos por PMs, nesta sexta-feira (29), enquanto tentavam desativar rastreador do veículo. A prisão aconteceu pouco tempo depois do crime na Avenida Dom Helder Câmara, próximo a um dos acessos ao Shopping Nova América.

Segundo a Polícia Civil, os ladrões foram autuados em flagrante na 44ª DP (Inhaúma) por associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tentativa de homicídio.

Após a prisão, os agentes encaminharam a dupla para o sistema carcerário.

Em plena luz do dia

O assalto praticado pelos bandidos foi flagrado por um passageiro de uma van que aguardava no sinal, atrás do veículo das vítimas. O crime aconteceu em plena luz do dia, pouco antes do início da tarde, também nesta sexta-feira (29).

No registro, é possível ver os bandidos retirando o motorista do veículo e o revistando. Antes da fuga, os criminosos demoram para sair com o veículo. Um SUV modelo Jeep Renegade.