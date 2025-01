Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo / Renan Areias/ Agência O Dia

Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)Arquivo / Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 02/01/2025 16:17 | Atualizado 02/01/2025 17:00

Rio - João Paulo da Silva, de 31 anos foi morto a tiros, no início da tarde desta quinta-feira (2), em Irajá, na Zona Norte, um pouco antes da entrada do Ceasa.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados para uma ocorrência de homicídio na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior. Chegando no local, os militares encontraram João já sem vida. A área foi isolada para perícia.

Bombeiros do quartel de Parada de Lucas também estiveram no local, por volta das 12h30, e constataram a morte. O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro.

De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.