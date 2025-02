Afogamento aconteceu na Lagoa do Boqueirão, em Maricá - Reprodução

Publicado 04/02/2025 09:17

Rio - Um menino de 9 anos morreu afogado, na noite desta segunda-feira (3), após entrar na Lagoa do Boqueirão, em Maricá, na Região Metropolitana. Segundo relatos, ela estava brincando e resolveu ir na água, sumindo logo em seguida.

Bombeiros foram acionados às 18h50 e iniciaram as buscas pela região. Equipes do quartel de Maricá e do Grupamento Marítimo de Copacabana atuaram com mergulhadores e botes. Militares também percorreram as margens para encontrar a vítima.

De acordo com a corporação, o corpo do menino foi encontrado por volta das 23h35, depois de mais de quatro horas de buscas. Militares removeram o cadáver e levaram para o Instituto Médico Legal (IML) de Niterói, também na Região Metropolitana.

Ainda não há informações sobre o enterro da vítima.