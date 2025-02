Carga de cerveja com suspeita de adulteração foi recolhida e levado para perícia - Divulgação

Publicado 04/02/2025 19:59 | Atualizado 04/02/2025 20:44

Rio - Uma carga de cervejas adulteradas foi apreendida, nesta terça-feira (4), por policiais civis em distribuidora de bebidas na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio. O gerente do estabelecimento, que fica na Rua do Matoso, foi autuado na ação.

Executada por equipe da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), a ação acontece após clientes do depósito relatarem em denúncias que passaram mal ao ingerir a bebida vendida no local.

Em uma das denúncias, os agentes chegaram a ter contato com o produto, onde foi identificado indícios de irregularidade na mercadoria.

Durante a ação desta terça-feira (4), os agentes perceberam sinais parecidos de adulteração em milhares de garrafas de bebida alcoólica. Todo o material suspeito foi recolhido e será submetido a análises laboratoriais.

O gerente do estabelecimento foi conduzido para a sede da DRCPIM, na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, e autuado por adulteração, falsificação ou corrupção de produtos alimentícios. Ele já tinha passagem na polícia pela mesma infração.

De acordo com a Polícia Civil, a ação de fiscalização reforça o compromisso "em combater crimes dessa natureza, garantindo a proteção dos consumidores e preservando o mercado de práticas ilegais".