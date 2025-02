O objetivo do encontro é que todos sejam solidários independente de religião - Divulgação

Publicado 05/02/2025 00:00

O 1º Seminário Nacional LGBTQIA+ de Fé – Diálogo inter-religioso e luta contra os fundamentalismos acontecerá, nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro, na Biblioteca Parque Estadual, no Centro do Rio de Janeiro. Este encontrovisa combater a intolerância e promover a conexão entre fé e diversidade, destacando a busca por justiça social. A iniciativa é do Fundo Positivo, organização sem fins lucrativos que atua como catalisadora de mudanças sociais no Brasil.

O seminário reunirá líderes religiosos, estudiosos e ativistas para discutir como a fé pode atuar como uma ponte de acolhimento e respeito à diversidade. Com uma programação rica e diversa, o evento oferecerá palestras, grupos de estudo, celebrações inter-religiosas e a oportunidade de refletir sobre como enfrentar o fundamentalismo religioso a partir de uma ética da inclusão.

O seminário contará com a participação de importantes nomes, como o pastor Henrique Vieira, o médico e ativista Fred Nicácio, a cantora e atriz Valéria Barcellos e a professora e educadora, além de coordenadora LGBTQIAPN+ do Fundo Positivo, Marina Reidel, o ativista, jornalista e coordenador de comunicação do Fundo Positivo, Alexandre Putti, entre outros convidados de peso. O evento é 100% gratuito, mas as vagas são limitadas.

Programação do evento

4 de fevereiro – Abertura e plenárias iniciais

Ato inter-religioso: Uma celebração simbólica com líderes de diversas religiões no Brasil

Plenária 1: Diálogo inter-religioso e a política da aproximação

Plenária 2: O enfrentamento aos fundamentalismos a partir da ética da diversidade

5 de fevereiro – Grupos de trabalho

Atividades simultâneas em grupos temáticos:

Grupo 1: Bíblia e diversidade sexual e de gênero.

Grupo 2: Terapias de reversão.

Grupo 3: Fundamentalismos religiosos.

Grupo 4: Intolerância religiosa no Brasil.

6 de fevereiro – Plenária final e lançamento de carta aberta

O evento será encerrado com uma plenária de consolidação, reunindo as discussões dos grupos de trabalho. Durante esta sessão, será lançada uma carta contra o fundamentalismo religioso, que será encaminhada a autoridades, incluindo governadores, deputados, senadores e vereadores de todo o país.



Sobre o Fundo Positivo

O Fundo Positivo é uma organização sem fins lucrativos dedicada a fomentar projetos que promovem a saúde, os direitos humanos e a inclusão social de grupos historicamente vulnerabilizados no Brasil. Desde a sua criação, o Fundo tem atuado como um catalisador de iniciativas que buscam ampliar o acesso a direitos fundamentais, especialmente nas áreas de saúde sexual e reprodutiva, direitos LGBT+, prevenção e combate ao HIV/Aids, além de apoiar iniciativas voltadas à promoção da equidade de gênero e raça.

Por meio de parcerias com organizações da sociedade civil, empresas e governos, o Fundo Positivo se compromete a financiar e apoiar projetos inovadores que impactam diretamente as comunidades locais. Sua missão é garantir que os recursos cheguem àqueles que mais precisam, promovendo o empoderamento, a conscientização e a transformação social.

Com foco na sustentabilidade e no desenvolvimento de soluções de longo prazo, o Fundo Positivo acredita que a inclusão e a igualdade só são possíveis através da criação de oportunidades justas e do acesso universal a serviços essenciais. Além disso, a organização trabalha para fortalecer a capacidade das entidades que atuam nas bases, promovendo a troca de conhecimentos e o desenvolvimento de novas lideranças nas comunidades beneficiadas.