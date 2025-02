Publicado 05/02/2025 00:00

Para garantir mais apoio no Congresso, Planalto acelera reforma ministerial. Tendência é que nomes do PT, PSB e PCdoB deem lugar a indicados do Centrão. Muito influentes, Lira e Pacheco, ex-presidentes da Câmara e Senado, estão entre os cotados.

Em reunião com bancada ruralista para alinhar posicionamento na COP30, Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, diz que produtores serão acolhidos independente de visão ideológica. Após início hostil ao agro, governo Lula acerta em aceno à conciliação.