Museu da República, no CateteReprodução / Facebook

Publicado 05/02/2025 09:39

Rio - O Museu da República, no Catete, Zona Sul do Rio, ficará fechado para obras até maio. De acordo com a instituição, a medida foi tomada para "análises estruturais" e está dentro do "cronograma do projeto de restauração completa do complexo arquitetônico e paisagístico".

Nas redes sociais, o Museu informou que passará por prospecções em pisos e paredes, com acompanhamento de engenheiros, arquitetos e especialistas em restauro e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O objetivo é "conhecer a situação do edifício e propor técnicas de restauração que garantam a mínima intervenção". Os trabalhos iniciaram no início de fevereiro.

Os jardins do espaço cultural e Galeria do Lago permanecem recebendo visitas diariamente, das 8h às 18h. A entrada é franca.

História

O Palácio do Catete, prédio que abriga o Museu da República, foi construído entre 1858 e 1867 pelo fazendeiro e comerciante de café, Antônio Clemente Pinto, o Barão de Nova Friburgo. Foi sede do Poder Republicano por quase de 64 anos, servindo como residência de 18 presidentes.

Foi palco de episódios emblemáticos da história do Brasil como o velório do presidente Afonso Pena, em 1909, e o suicídio de Getúlio Vargas, em 1954. Em 1960, com a transferência da Capital para Brasília, o local virou museu.