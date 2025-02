O Monumento à Abertura dos Portos celebra a abertura do comércio internacional - Divulgação

Publicado 05/02/2025 22:42 | Atualizado 05/02/2025 22:42

Rio - O acesso sob a escadaria do Hotel Glória foi novamente interditado nesta quarta-feira (5), após ser reaberto no dia anterior. A estrutura histórica, que faz parte do Monumento à Abertura dos Portos, havia sido fechada há duas semanas, em 22 de janeiro, mas foi alvo de novos invasores que transformam o local em passagem para uma moradia irregular.

A medida busca preservar o patrimônio tombado e impedir ocupações irregulares que possam comprometer sua integridade. Após o novo bloqueio, a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos informou que vai refazer a obra o quanto for necessário.

"Lamentamos que criminosos tenham danificado este local histórico mais uma vez. Iremos fechar o buraco quantas vezes for necessário. É preciso lembrar que o dinheiro gasto com reparos é um recurso público. Por isso, apelamos às autoridades de segurança pública para que tomem as medidas necessárias e impeçam que este tipo de crime se repita", disse Diego Vaz, secretário da pasta.

Importância histórica

O Monumento à Abertura dos Portos foi erguido em 1908 para celebrar a abertura do comércio internacional e faz parte do rico patrimônio cultural do Rio de Janeiro.



Projetado pelo arquiteto francês Eugène Benet, a obra integra a mureta que separa a parte superior do Hotel Glória das pistas da Praia do Flamengo. A estrutura é composta por duas escadas que dão acesso à Rua do Russel e é adornada com uma balaustrada com luminárias e duas imponentes figuras femininas em bronze, de aproximadamente três metros de altura, que representam o comércio e a navegação.