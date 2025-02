O acidente aconteceu dentro da residência da família, que ficou parcialmente destruída - Arquivo pessoal

Publicado 05/02/2025 21:52

Rio - Uma explosão de botijão de gás feriu gravemente um caminhoneiro de 58 anos e seu filho, de 21, na terça-feira (4), em Inhoaíba, Zona Oeste do Rio. O acidente aconteceu dentro da residência da família, que ficou parcialmente destruída.

De acordo com familiares, José Alves Feliciano havia acabado de se levantar para tomar café da manhã quando acendeu a luz da cozinha, momento em que a explosão aconteceu. Ele sofreu queimaduras em 80% do corpo, enquanto seu filho, Lucas Felipe Miguel, teve 70% do corpo atingido.

"Meu pai falou que acordou e sentiu um cheiro de gás muito forte. Aí ele foi acender a luz para ver o que era e quando acendeu, aconteceu uma explosão forte. Ele disse que foi tudo muito rápido", detalha o filho de José, Paulo Roberto, 31.

O Corpo de Bombeiro foi acionado e levou José para o CER Santa Cruz. Posteriormente, o motorista foi transferido para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz.

Já Lucas foi socorrido pelos vizinhos e levado para o Hospital Rocha Faria, em Campo Grande. Ele foi extubado nesta quarta-feira (5) e responde bem aos estímulos. A Secretaria Municipal de Saúde informou que os dois estão estáveis.

A Defesa Civil Municipal interditou o imóvel após avaliação técnica, devido ao risco estrutural. "Trata-se de um imóvel multiresidencial de dois andares em estrutura de concreto armado. A explosão atingiu ainda um veículo que estava estacionado em frente ao local, que sofreu avarias. O local segue interditado e os demais órgãos responsáveis foram acionados", diz a nota.