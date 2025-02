Emerson Marçal foi localizado pelos agentes no bairro Colubandê - Reprodução

Emerson Marçal foi localizado pelos agentes no bairro ColubandêReprodução

Publicado 05/02/2025 19:09 | Atualizado 05/02/2025 19:47

Rio – Emerson Marçal Rodrigues foi preso por policiais da 72ª DP (São Gonçalo), na terça-feira (4), em São Gonçalo, na Região Metropolitana, por suspeita de envolvimento na morte de um empresário em março do ano passado, no Paraná. No último dia 29, Jéssica Marçal Rodrigues, irmã dele, havia sido capturada no mesmo município também por participação no homicídio.

De acordo com as investigações, Antônio Marcos Sutil de Oliveira foi assassinado na cidade paranaense de São José dos Pinhais com um tiro na nuca por Luciano Alis Ferreira, então companheiro de Jéssica, que se encontra foragido. Em seguida, Emerson – que estava foragido há oito meses até ser detido na Avenida José Mendonça de Campos, no bairro do Colubandê – transportou o corpo até o carro da vítima e ateou fogo.

A motivação do crime seria uma dívida que Luciano tinha com a vítima por causa da aquisição de um veículo. O trio suspeito é natural do Paraná.

"Quando prendemos a Jéssica, vínhamos monitorando todos os passos dela. E presumimos que ela não estivesse aqui sozinha. O setor de inteligência analisou tudo dela. Conseguimos identificar que o irmão também estava por aqui e fizemos a captura", disse o delegado Fabio Souza, titular da 72ª DP.

Os policiais cumpriram contra Emerson um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Piraquara (PR) pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. Após a captura, ele foi posto à disposição da Justiça.