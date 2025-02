Lucas Felipe de Souza, de 26 anos, prestou depoimento nesta quarta-feira - Reprodução / TV Record

Publicado 05/02/2025 19:13 | Atualizado 05/02/2025 19:43

Rio - O motorista de aplicativo Lucas Felipe de Souza, de 26 anos, prestou depoimento na 12ª DP (Copacabana), na Zona Sul, na tarde desta quarta-feira (5). Durante a oitiva, ele confirmou que se irritou com a Maria de Fátima Silva Pires, de 68 anos, por causa de farelo de biscoito que a idosa deixou cair no banco do carro durante uma corrida. Logo em seguida, o motorista foi flagrado por câmeras de segurança chutando as costas da vítima.

O caso aconteceu em Copacabana, no último dia 12, quando Maria estava se recuperando de uma pneumonia. Imagens da câmera de segurança mostram ela entrando no prédio onde mora após uma consulta médica. Lucas correu atrás dela e conseguiu alcançá-la com o portão ainda aberto. O motorista agride a vítima, que cai no chão, e foge do edifício.

DIA, explicou que o motorista se irritou ao perceber que ela havia comido um biscoito dentro do carro. Maria passou por um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), no Centro, na sexta-feira (31). O laudo apontou uma lesão na coxa direita e perda de pele no cotovelo direito. A tipificação do crime será definida com base nos próximos laudos médicos. Ainda no IML, ela disse que está com suspeita de fratura em uma das vértebras . Ao, explicou que o motorista se irritou ao perceber que ela havia comido um biscoito dentro do carro.

"Quando eu cheguei no destino, ele disse para mim: 'você vai limpar o banco do carro agora'. Eu fiquei tão assustada com a fala dele que eu saí do carro. Ele correu atrás de mim e eu não vi que ele estava correndo. Ele entrou e me deu um chute nas costas", disse a vítima.

"Eu não consegui entender o que estava acontecendo comigo, ainda estou fragilizada. A médica disse que eu estou com traumatismo, dor no peito, dor nas costas e com uma suspeita de uma fratura em alguma vértebra oculta, tenho que aguardar esses dias para ver como vou ficar", explicou.

A conta do motorista Lucas foi banida da plataforma Uber, que lamentou o caso e destacou que considera inaceitável o uso de violência. A companhia ainda esclareceu que todas as viagens são cobertas por um seguro e está à disposição das autoridades competentes para colaborar, nos termos da lei.

"A empresa ressalta que conta com uma equipe especializada que está sempre à disposição para colaborar com as autoridades e um portal exclusivo para solicitação de dados no caso de investigações ou processos de persecução criminal, que está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana para processar as demandas, tudo isso respeitando as leis de privacidade exigidas no País, em especial o Marco Civil da Internet", informou a empresa.