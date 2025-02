Adolescente Fábio Freitas Corrêa, de 17 anos, foi assassinado em Bangu, na Zona Oeste do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 05/02/2025 17:44 | Atualizado 05/02/2025 19:31

Rio - Criminosos atiraram pelo menos 17 vezes contra o adolescente Fábio Freitas Corrêa, de 17 anos, em Bangu , na Zona Oeste, na madrugada desta quarta-feira (5). Segundo testemunhas, milicianos fortemente armados desceram de um carro e dispararam contra o jovem, que era morador da Vila Kennedy e estava na região visitando familiares.

Ele foi abordado logo após comprar um refrigerante. Em imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver a bebida ao lado do corpo. O irmão mais velho do adolescente, Pedro Jefferson Araújo de Freitas, esteve no Instituto Médico Legal (IML) do Centro, nesta manhã, para liberar o cadáver. A família acredita que o adolescente foi confundido com 'X-9' enviado pela facção criminosa rival que atua na Vila Kennedy.



Em forma de protesto pelo ocorrido, um grupo de moradores e amigos de Fábio realizaram uma manifestação, às 18h desta quarta-feira (5), às margens da Avenida Brasil, na altura da Vila Kennedy, sentido Centro do Rio. Equipes da Polícia Militar acompanharam o grupo durante o ato.



"Era um moleque com o coração muito bom, estava sempre disposto a ajudar, vivia na beira dos campos de futebol. Meu coração está doendo, está doendo muito em saber a forma covarde que tiraram você de nós. Você tinha quase a mesma idade do meu filho, não consigo parar de chorar", escreveu um amigo do adolescente nas redes sociais.



O rapaz era ex-atleta de uma escolinha de futebol de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e sonhava em ser jogador. "Sinônimo de alegria, bom atleta, educado, respeitador. Ele nos deixa tão jovem, sem ter realizado seus dois maiores sonhos, ser MC e jogador de futebol. Infelizmente sua partida tão cedo abala profundamente a todos nós, familiares, colegas e amigos. Você deixará saudades em nossos corações! Descanse em Paz, menino de ouro", contou o clube IFB Soccer.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Durante a manhã, testemunhas foram ouvidas, mas até o momento ninguém foi preso.





Clima de guerra em Bangu



Há pelo menos seis meses os moradores de Bangu e adjacências vivem reféns do medo. Cada vez mais violentos nas abordagens, milicianos e traficantes promovem cenários de guerra.



Em novembro do ano passado, Leandro de Carvalho Braz, de 21 anos,



O corpo de Fábio será sepultado na quinta-feira (6), no Cemitério do Murundu, às 15h30. O sepultamento será realizado na Capela B, a partir das 13h.

Há pelo menos seis meses os moradores de Bangu e adjacências vivem reféns do medo. Cada vez mais violentos nas abordagens, milicianos e traficantes promovem cenários de guerra.

Em novembro do ano passado, Leandro de Carvalho Braz, de 21 anos, foi executado a tiros em Bangu. A principal hipótese para a Polícia Civl é que ele tenha sido alvo de uma emboscada motivada por disputas territoriais entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho (CV). 'Jamal do Catiri', como era conhecido, foi encurralado por criminosos e morto em plena luz do dia, na quarta-feira (6), na Estrada da Cancela Preta. O crime segue em investigação na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Também no mês de novembro, moradores de Jardim Bangu, na Zona Oeste, presenciaram mais um momento de extrema violência na região. A câmera de segurança flagrou o momento em que criminosos fortemente armados correm para dentro de um condomínio. Nas imagens também é possível ver pelo menos três traficantes, sendo dois deles com fuzis. Momentos antes, dois moradores aparecem correndo, tentando se proteger dos disparos.

Imagens mostram criminosos fortemente armados circulando em Jardim Bangu, na Zona Oeste do Rio, na tarde deste sábado (9). Houve intenso tiroteio na região.



Segundo informações, o bando estaria atrás de um miliciano. Jardim Bangu vem sofrendo com fortes investidas do Comando Vermelho (CV).