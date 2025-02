Entre os produtos confiscados estão capas e carregadores falsificados - Divulgação

Entre os produtos confiscados estão capas e carregadores falsificados Divulgação

Publicado 05/02/2025 18:14

Rio - Mais de 200 acessórios eletrônicos falsificados foram apreendidos nesta quarta-feira (5), em uma loja no Centro do Rio. O dono do estabelecimento, um comerciante de nacionalidade chinesa, foi conduzido a delegacia e vai responder por crime contra a propriedade industrial.

Entre os produtos confiscados estão capas e carregadores que imitavam uma marca renomada do setor eletrônico. Segundo as investigações da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), os vendedores adotaram uma nova estratégia para tentar burlar a fiscalização.

As capas falsificadas estavam sendo comercializadas dentro de caixas brancas, sem exibir o logotipo da marca. Além disso, mesmo ao abrir a embalagem, o consumidor não conseguia identificar de imediato a falsificação, pois o símbolo da empresa estava coberto por um adesivo camuflado. A fraude só era descoberta ao remover essa camada protetora.