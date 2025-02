Publicado 06/02/2025 00:00

Briga dos bonés mostra decadência do debate público. Com graves problemas para resolver, políticos decidem se ocupar com guerra de marketing rasteiro. Comunicar bem não é fazer gracinhas para redes sociais, é transmitir com transparência resultados reais.

Em discurso, Lula volta a cobrar esforço do governo para frear inflação dos alimentos. É o que todo brasileiro deseja. Porém, como chefe do executivo, função do presidente é apontar soluções, não lamentar como se responsabilidade fosse dos outros.