Viviane Maia da Rosa foi baleada pelo policial civil no estacionamento da 59ª DP (Caxias) - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 05/02/2025 21:19 | Atualizado 05/02/2025 21:31

Viviane Maia da Rosa, de 33 anos, Rio - A inspetora, de 33 anos, baleada pelo policial Vinícius Silva Souza , de 29 anos, propôs dar um fim no relacionamento com o agressor dias antes do ataque. A relação estava estremecida desde então e a policial chegou a se queixar do comportamento dele. Na terça-feira (4), dia do crime, o policial, lotado na 59ª DP (Duque de Caxias), chegou nervoso ao trabalho e, em seguida, foi atrás de Viviane no estacionamento da delegacia.

A vítima trabalha na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), que fica no mesmo prédio da 59ª DP, mas no andar de cima. Após balear a inspetora quatro vezes na barriga e peito, Vinícius trocou tiros com policiais da delegacia. Ele foi atingido e morreu. Viviane foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, onde passou por cirurgia. A agente segue internada no CTI em estado gravíssimo, intubada e acoplada à ventilação mecânica.

Nos pertences de Vinícius, os policiais encontraram remédios para esquizofrenia, o que pode indicar um surto psicótico. O advogado Gustavo Ferreira Lopes, 26 anos, um dos feridos no tiroteio, disse que o policial não obedeceu aos comandos dos colegas e fez sucessivos disparos.

"Eu acho que ele estava em surto. Ele não falava, não respondia, só atirava contra os policiais e populares. Em seguida, fez um outro disparo na porta da delegacia", disse a testemunha.

A investigação está em andamento na 59ª DP e na Deam Caxias, com apoio da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Casal entrou junto na corporação