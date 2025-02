Suspeito foi preso por agentes do Segurança Presente de Laranjeiras - Reprodução

Publicado 05/02/2025 18:21

Rio - Vagner Junior da Silva Conceição, de 19 anos, foi preso na terça-feira (4) por policiais do programa Segurança Presente de Laranjeiras pelo roubo de um celular no Largo do Machado. No entanto, o que chamou a atenção dos policiais foi a longa ficha criminal do jovem: 29 anotações por diversos crimes, dentre eles latrocínio (roubo seguido de morte). Ele foi levado à 9ª DP (Catete), na Zona Sul.

Segundo a Secretaria de Governo (Segov), os agentes localizaram Vagner Júnior, que seria uma pessoa em situação de rua do bairro, ao notar que o celular em suas mãos exibia uma mensagem de que havia sido roubado. Além do aparelho, a equipe recuperou outros pertences da vítima, como uma mochila e uma bicicleta.

A pasta comunicou ainda que Vagner não demonstrava sinais de embriaguez no momento da abordagem policial, tampouco ofereceu resistência. Segundo relato da vítima, ele teria usado uma arma de fogo para praticar o crime.

Procurada, a Polícia Civil não retornou até o momento. O espaço segue aberto.