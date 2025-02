Agentes recuperaram o carro e apreenderam um revólver do assaltante - Reprodução

Agentes recuperaram o carro e apreenderam um revólver do assaltanteReprodução

Publicado 05/02/2025 22:03

Rio - Policiais da 28ª DP (Praça Seca) e do 18º BPM (Jacarepaguá) prenderam em flagrante um homem que roubou um carro durante uma ação da segunda fase da Operação Torniquete realizada nesta quarta-feira (5), na Vila Valqueire, na Zona Oeste. Na ocorrência, os agentes recuperaram o veículo roubado e apreenderam um revólver e um bloqueador de sinal.

De acordo com a Polícia Civil, as equipes foram acionadas pela vítima, que relatou ter sido roubada poucos minutos antes. Os policiais, então, encontraram um dos bandidos com o carro no Campinho, a caminho do Morro da Serrinha. No momento da abordagem, um outro assaltante conseguiu fugir, mas a motocicleta dele foi apreendida.

Aos agentes, o preso relatou que venderia o automóvel por R$ 5 mil e receberia R$ 1 mil pelo roubo. Os policiais ainda constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de homicídio.