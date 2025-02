Assaltante foi detido durante tentativa de fuga - Reprodução

Assaltante foi detido durante tentativa de fugaReprodução

Publicado 05/02/2025 22:12

Rio – Um criminoso foi baleado na tarde desta quarta-feira (5), após trocar tiros com policiais militares durante uma tentativa de roubo a um caminhão na Avenida Brasil, na altura do BRT Benfica, Zona Norte do Rio.

A ação envolveu agentes da Operação Segurança Presente e do 4º BPM (São Cristóvão). De acordo com a corporação, o motorista do caminhão percebeu a aproximação do suspeito e acionou a polícia, dando início a uma perseguição.

Durante a fuga, o criminoso viu uma viatura da Segurança Presente de Duque de Caxias, que retornava para a base, e abriu fogo contra os policiais. A equipe revidou, atingindo o assaltante, que foi detido e levado ao Hospital Federal de Bonsucesso.

Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde. A ocorrência está em andamento.