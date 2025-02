O policial civil tentou matar a namorada na porta da 59ªDP (Duque de Caxias) - Renan Areias/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 05/02/2025 10:02



Rio - A inspetora Viviane Maia da Rosa, 33 anos, baleada pelo namorado, o policial civil Vinícius Silva de Souza , 29 anos, na porta da 59ªDP (Duque de Caxias), continua internada em estado gravíssimo. Os dois estavam na corporação há pouco mais de ano.

Antes de entrar na polícia, a agente prestou assessoramento direto à 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Teresópolis, na Região Serrana, por quase 10 anos. Ela e o namorado entram juntos na corporação. Ambos foram nomeados Inspetores de Polícia de 6ª Classe em 27 de dezembro de 2023.



Segundo apurado pelo DIA, a inspetora havia relatado que teve um conflito com o policial anteriormente. Os dois trabalhavam no mesmo prédio, mas em delegacias diferentes. Já que a vítima era lotada da Delegacia de Atendimento à Mulher de Duque de Caxias (Deam) e o homem da 59ªDP.



Viviane foi baleada na região do tórax e abdômen após uma discussão no estacionamento da distrital. Ao ser socorrida, ela foi encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, onde passou por cirurgia. Até o momento, a agente segue internada no CTI em estado gravíssimo, entubada e acoplada à ventilação mecânica. Segundo a direção da unidade, a paciente permanece em vigilância e suporte intensivo.



Na ocasião, outras três pessoas também deram entrada no hospital com escoriações leves. Elas foram atendidas e liberadas.



Relembre o caso

Segundo a Polícia Civil, Vinícius atirou quatro vezes na direção da namorada, que estava no estacionamento da especializada. Em seguida, ele fugiu em direção à sede da 59ª DP (Caxiais), onde entrou em confronto com outros policiais da delegacia e da equipe da Segurança Presente. Ao fim dos disparos, o agente foi encontrado caído no chão, baleado.



Nos pertences de Vinícius, os policiais encontraram remédios para esquizofrenia, o que pode indicar um surto psicótico. A perícia foi solicitada para o local.



A investigação está em andamento na 59ª DP e na Deam Caxias, com apoio da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A Secretaria de estado de Polícia Civil (Sepol) disse que se solidariza e está dando todo o suporte necessário às famílias dos dois policiais civis.