Sede da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Duque de Caxias onde o caso foi registradoAgência O Dia

Publicado 04/02/2025 14:04 | Atualizado 04/02/2025 14:56

Rio - Um policial civil foi morto após balear a namorada, também agente, e trocar tiros com PMs na porta da 59ª DP (Duque de Caxias), na Baixada Fluminense. O caso aconteceu no fim da manhã desta terça-feira (4) no estacionamento da distrital, onde atirador e vítima eram lotados.

Segundo a Polícia Civil, a agente estava trabalhando quando o homem a abordou e disparou quatro vezes. Um policial que presenciou o crime e estava na porta da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), no mesmo prédio, reagiu em seguida.

O atirador tentou fugir e foi surpreendido por PMs do Segurança Presente e outros policiais civis. Houve confronto e o agente morreu.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o policial militar caído no estacionamento da delegacia, logo após a troca de tiros.

A policial foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, no Parque Beira Mar, e seu estado de saúde é grave.

Conforme a instituição, o autor tomava remédios para esquizofrenia, o que pode indicar surto psicótico. A 59ª DP e Deam de Caxias, com apoio da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), investigam o crime.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) informou que se solidariza e dará o suporte necessário às famílias dos dois policiais civis.

*Matéria em atualização