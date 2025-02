Maria de Fátima Silva Pires foi agredida por um motorista de aplicativo - Renan Areias / Agência O Dia

Maria de Fátima Silva Pires foi agredida por um motorista de aplicativoRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 31/01/2025 20:57 | Atualizado 31/01/2025 21:13

Rio - Maria de Fátima Silva Pires, de 68 anos, agredida por um motorista de aplicativo na última quarta-feira (12) , está com suspeita de fratura em uma das vértebras. Nesta sexta-feira (31), ela passou por um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), que confirmou lesões nos braços e pernas.

A vítima disse que estava se recuperando de uma pneumonia e voltava de uma consulta médica quando tudo aconteceu. Segundo o relato, o motorista se irritou ao perceber que ela comia um biscoito no banco de trás do veículo.

"Quando eu cheguei no destino, ele disse para mim: 'Você vai limpar o banco do carro agora'. Eu fiquei tão assustada com a fala dele que eu saí do carro. Ele correu atrás de mim e eu não vi que ele estava correndo. Aí, ele entrou, me deu um chute nas costas e me deu um empurrão", detalhou.

O homem já foi identificado e será intimado a prestar depoimento na 12ª DP (Copacabana), que investiga o caso. Além disso, ele teve a conta banida da plataforma Uber.

"Eu não consegui entender o que estava acontecendo comigo, ainda estou fragilizada. A médica disse que eu estou com traumatismo, dor no peito, dor nas costas e com uma suspeita de uma fratura em alguma vértebra oculta, tenho que aguardar esses dias para ver como vou ficar", explicou a vítima.

O exame pericial apontou uma lesão na coxa direita e perda de pele no cotovelo direito. A tipificação do crime será definida com base nos próximos laudos médicos.

"Estamos sendo vítimas diariamente de violência. Eles estão convictos da impunidade, então se sentem à vontade para fazer o que bem entender. Eu não quero que isso ocorra com outras pessoas, principalmente mulheres idosas. Eu fico me questionando: será que se eu fosse homem ele teria feito isso?", lamentou.

Vídeo mostra a agressão

Uma câmera de segurança do edifício flagrou o crime. As imagens mostram Maria de Fátima Silva Pires entrando no prédio e em seguida recebendo o chute, que a derruba. O motorista conseguiu entrar se aproveitando da abertura do portão.

Idosa é agredida por motorista de aplicativo após corrida em Copacabana.



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/NHsNsfnS56 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 31, 2025

Motorista banido

A Uber lamentou o caso e destacou que considera inaceitável o uso de violência. A conta do motorista foi banida da plataforma assim que a empresa tomou conhecimento do episódio. A companhia ainda esclareceu que todas as viagens são cobertas por um seguro e está à disposição das autoridades competentes para colaborar, nos termos da lei.



"A empresa ressalta que conta com uma equipe especializada que está sempre à disposição para colaborar com as autoridades e um portal exclusivo para solicitação de dados no caso de investigações ou processos de persecução criminal, que está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana para processar as demandas, tudo isso respeitando as leis de privacidade exigidas no País, em especial o Marco Civil da Internet", informa a nota.