Aparelhos apreendidos durante operação da Polícia CivilDivulgação

Publicado 31/01/2025 18:53

Rio - Os roubos de celular ultrapassaram 20 mil ocorrências em 2024, chegando ao maior número de casos em um ano desde 2019. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), o estado teve um aumento de 38,25% no registro de crimes desse tipo em comparação com 2023. Ao todo, foram 21.423 episódios denunciados.

Além disso, o número de furtos de celulares também cresceu, com uma diferença de 13,6% em relação ao ano anterior. Em setembro, uma operação da Polícia Civil apreendeu mais de 750 aparelhos que haviam sido furtados no primeiro final de semana do festival Rock in Rio.

O ISP compila os dados de roubo de celular desde 2003. Considerando todos os anos, 2024 foi o quarto com mais ocorrências, sendo que os números passaram de 20 mil quatro vezes. Os três primeiros da lista são 2019, com 26.788 casos; 2018, com 26.538, e 2017, com 24.380.

Ainda de acordo com dados do instituto, o número total de roubos cresceu em 17% no último ano. Além dos celulares, o aumento também foi registrado nos roubos de veículos, com uma diferença de 39%, totalizando 30.934 registros; de carga, em 6,6%, e no interior de transportes coletivos, em 14,5%.

Já os crimes cometidos contra residências e estabelecimentos comerciais apresentaram uma queda. O primeiro caiu em 19,8%, enquanto o segundo teve uma diferença de 15,5%.

O DIA questionou o Governo do Estado sobre o aumento de roubos, mas, até o momento, não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestações.

Bairros mais perigosos

O ISP separa regiões do Rio para compilar os dados e as chama de Centros Integrados de Segurança Pública (Cisp). As áreas com maior número de roubo de celulares:

- Centro e Lapa, com 1.221 ocorrências;

- Maracanã, Praça da Bandeira e parte da Tijuca, com 934;

- Irajá, Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha, Vista Alegre e parte do bairro Colégio, com 533;

- Catete, Cosme Velho, Flamengo, Glória e Laranjeiras, com 517;

- Botafogo, Humaitá e Urca (Cisp 10), com 490.

Dias e horários com maior incidência de roubos de celulares

O horário e dia mais perigosos em relação aos roubos de celulares, segundo os dados do ISP, são às 20h de sexta e às 20h de quinta-feira. Depois, vem às 20h de terça-feira, 19h de quinta e 19h de terça.