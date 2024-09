Aparelhos foram apreendidos durante operação no mercado popular da Uruguaiana, no Centro - Divulgação

Publicado 16/09/2024 17:56

Rio - Mais de 750 celulares foram apreendidos, nesta segunda-feira (16), durante uma operação realizada no mercado popular da Uruguaiana, no Centro. A ação teve como objetivo encontrar aparelhos furtados no primeiro final de semana do Rock in Rio. Duas pessoas foram presas em flagrante.

A ação foi realizada por policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) e da 19ª DP (Tijuca). De acordo com a Polícia Civil, a investigação, que começou devido ao monitoramento de furtos ocorridos no evento, identificou que diversos aparelhos de origem ilícita estavam expostos a venda em um box na região.

Chegando na Uruguaiana, os agentes conseguiram flagrar o momento em que Reinaldo dos Santos Celestino desbloqueava um celular produto de crime. O homem foi conduzido à DRCPIM, na Cidade da Polícia, na Zona Norte, e autuado em flagrante por receptação qualificada.



Já na loja de Luiz Felipe Hellmeister Malhado, os policiais localizaram aparelhos que também são produtos de crime. Assim como Reinaldo, ele foi preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada.



Durante a ação, foram apreendidos mais de 750 celulares de origem suspeita. Os agentes buscam identificar outros possíveis envolvidos nos crimes e investigam quais aparelhos recuperados foram furtados durante o evento. As equipes também procuram os proprietários dos celulares para que os bens sejam restituídos.