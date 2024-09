Criminosos armados tentam roubar picape em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 16/09/2024 16:20

Rio - Uma tentativa de roubo a um carro modelo picape terminou com tiroteio entre policiais militares e bandidos, no início da tarde desta segunda-feira (16), na Rua Dom Meirado, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. Na ação, um homem foi atingido por estilhaços no braço enquanto trabalhava nas proximidades da Quinta da Boa Vista.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 4º BPM (São Cristóvão) flagraram dois criminosos em uma moto vermelha roubando uma picape azul. Durante a abordagem da PM, os bandidos atiraram contra os agentes e houve confronto.

Em seguida, os assaltantes deixaram a picape para trás e fugiram em uma moto roubada. O carro foi alvejado por pelo menos quatro disparos, sendo um deles no vidro traseiro e lateral.

O policiamento foi intensificado na localidade. A ocorrência foi registrada na 17ª DP (São Cristóvão), onde os envolvidos no assalto serão investigados.