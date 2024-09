Objeto espacial registrado em vídeo deixou rastro de iluminação nas imagens capturadas - Reprodução / YouTube

Publicado 16/09/2024 16:03

Rio - Objetos luminosos não identificados foram flagrados no céu de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, por câmeras de monitoramento do projeto Mubras em diferentes dias dos últimos meses de julho e agosto. Em ambas as ocasiões, os fenômenos possuíam padrões de visibilidade semelhantes.

Nas primeiras imagens, de 28 de julho, luzes alaranjadas foram registradas entre as 19h35 e 1h. O vídeo mostra os corpos em movimentos coordenados, no que é descrito nas legendas como "uma dança frenética e formação de esferas que pode ser de plasmoides [estrutura de plasmas e campos magnéticos presentes, por exemplo, em rabos de cometas]".

Segundo publicação no Instagram do Mubras, organização dedicada ao estudo e monitoramento de fenômenos aéreos não identificados (UAPs) e responsável por desenvolver o SkyGuard-Mubras, programa para reconhecimento de objetos voadores não identificados (OVNIs), o primeiro fenômeno, avistado às 19h35, deslocava-se em linha reta a aproximadamente 400 metros do chão, em velocidade constante.

"A luminosidade do objeto era tão intensa que iluminou a área ao redor, permitindo uma visão clara de sua trajetória. O objeto não emitia nenhum som perceptível e se movia com uma precisão impressionante", afirma.

Já o segundo registro, gravado por volta das 21h40 de 16 de agosto, mostra um rastro deixado pela esfera, que permaneceu à vista por quase cinco minutos. No final, a luz e a magnitude dele aumentaram de tamanho.

Em postagem nas redes sociais, Vital Lima, criador do projeto e engenheiro clínico ufólogo, afirmou que as luzes observadas na captura possuíam características "que não se alinham com aeronaves convencionais ou fenômenos naturais conhecidos".

"A variação de brilho e os padrões de movimento incomuns podem indicar que o objeto é um fenômeno aéreo não identificado. No entanto, é importante considerar a possibilidade de artefatos do vídeo ou outras explicações alternativas", afirmou.

FAB se manifesta

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou, por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), que "nos dias mencionados, não houve qualquer relato de avistamento de fenômenos aéreos não identificados aos órgãos de controle aéreo".