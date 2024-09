Cláudio Castro participa de reunião de gabinete de crise criado para combater alta de incêndios florestais no Rio - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 16/09/2024 13:02 | Atualizado 16/09/2024 13:17

Rio - O Governo do Rio investiga se os incêndios que atingiram o estado na última semana foram criminosos. Durante reunião com órgãos estaduais no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, nesta segunda-feira (16), o governador Cláudio Castro anunciou que cerca de 20 pessoas são investigadas e que mandados já foram pedidos à Justiça. A expectativa é que nesta semana alguns envolvidos sejam presos.



"Já temos uma investigação policial muito robusta nesse sentido, alguns mandados já sendo buscados na Justiça. Vídeos, gravações que mostram realmente pessoas ateando fogo, incêndios criminosos. A gente espera que ao longo dessa semana já tenhamos prisões", afirmou Castro.

De acordo com o governador, desde a criação do Gabinete de Crise, o Corpo de Bombeiros extinguiu 1.280 incêndios florestais. Somente no domingo (15), foram 186 combates nos 187 focos registrados em vegetação.

Entre o último dia 12 e às 6h desta segunda-feira, foram usados mais de 380 mil litros de água no combate às chamas e mais de 60 horas de voos nas áreas afetadas.

No fim de semana, áreas de conservação foram fechadas por conta dos incêndios e, segundo Castro, não há novos registros hoje. O pico de incêndios ocorreu na última quinta-feira (12), quando somente naquele dia foram registradas 460 ocorrências. Em relação a esse número, já foi verificada uma redução.

"Continuamos com todas as nossas equipes na rua, trabalhando, ainda que o retrato de hoje já seja bem melhor do que dos últimos dias. Não descansaremos enquanto não tivermos todos os incêndios controlados, mas também a certeza de que não teremos mais incêndios, sobretudo os incêndios criminosos", declarou o governador.