Céu encoberto e muito vento na Praça Mauá, em frente ao Museu do Amanhã, na Zona Portuária do RioPedro Teixeira/ Agência O Dia

Publicado 16/09/2024 13:55 | Atualizado 16/09/2024 15:13

Rio - A chegada de uma frente fria mudou completamente o tempo na cidade, nesta segunda-feira (16), e a tendência é que siga deixando o clima instável nos próximos dois dias. Segundo previsão divulgada pelo Centro de Operações Rio, o céu deve variar de nublado e encoberto até quarta-feira (18), com previsão de chuva fraca durante todos os dias.

Nesta segunda, a maior incidência de chuva é esperada para o fim da tarde e início da noite. A temperatura máxima prevista é de 29°C, enquanto os ventos podem variar entre moderado e forte. Na Praça Mauá, próximo ao Museu do Amanhã, no início da tarde, as rajadas de vento chegaram perto dos 40 km/h.

A queda na temperatura causada pela frente fria deve ter seu pico nesta terça-feira (17). Durante o dia, a máxima esperada é de apenas 24°C e a mínima de 16°C. O céu permanecerá encoberto e a chuva fraca e isolada poderá ocorrer a qualquer momento.

Na quarta-feira, os ventos úmidos vindos do oceano começam a perder força. A chuva deve acontecer entre a madrugada e o início da manhã, enquanto o céu estará nublado. A temperatura estará em elevação, com máxima esperada de 27°C.

O tempo volta a esquentar na quinta-feira (19), quando já não há mais previsão de chuva. A máxima sobe para os 30°C e o céu estará apenas parcialmente nublado.