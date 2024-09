Menino de 2 anos está internado em estado grave no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Caxias - Arquivo / Agência O Dia

Menino de 2 anos está internado em estado grave no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em CaxiasArquivo / Agência O Dia

Publicado 16/09/2024 12:35 | Atualizado 16/09/2024 12:36

ataque a tiros em Japeri, na Baixada Fluminense, na última sexta-feira (13). Segundo a prefeitura de Duque de Caxias, J.H.L.F. segue internado no CTI pediátrico do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). A criança estava no carro com a mãe e o pai quando foram surpreendidos por outro veículo que fechou a passagem deles. Em seguida, os ocupantes abriram fogo e atingiram os três. Rio - É considerado grave o quadro de saúde do menino, de 2 anos, ferido durante umna Baixada Fluminense, na última sexta-feira (13). Segundo a prefeitura de Duque de Caxias, J.H.L.F. segue internado no CTI pediátrico do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). A criança estava no carro com a mãe e o pai quando foram surpreendidos por outro veículo que fechou a passagem deles. Em seguida, os ocupantes abriram fogo e atingiram os três.

O menino, atingido no abdômen e coxa, foi submetido a uma cirurgia para tratar ferimentos no estômago e fígado. Segundo a unidade de saúde, a intervenção ocorreu sem complicações, e a perfuração na coxa esquerda foi avaliada pela ortopedia, sem lesões ósseas. De acordo com o boletim médico desta segunda-feira (16), a criança está respirando sem ajuda de aparelhos.

não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda na noite de sexta-feira (13). Ele foi atingido no ombro esquerdo e transferido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), onde passou por uma cirurgia de emergência, mas morreu devido a ferimentos internos. A mãe, Laura Lopes Boechat, de 25 anos, foi baleada de raspão e já recebeu alta hospitalar. O pai do menino, Jean Paulo Figueiredo de Araújo, de 30 anos,. Ele foi atingido no ombro esquerdo e transferido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), onde passou por uma cirurgia de emergência, mas morreu devido a ferimentos internos. A mãe, Laura Lopes Boechat, de 25 anos, foi baleada de raspão e já recebeu alta hospitalar.

Segundo a Polícia Civil, que investiga o crime, foram encontrados 26 cartuchos de 9mm e mais de 30 disparos no veículo. A corporação investiga a possibilidade de crime político, uma vez que, Jean Paulo era assessor do vereador Rogério da RR (PSD), candidato à reeleição. O caso foi registrado na 63ª DP (Japeri). A polícia informou que testemunhas prestaram depoimento e agentes realizam diligências para esclarecer todos os fatos.