Moradores informaram que a pitbull foi deixada em um condomínio - Divulgação

Publicado 31/01/2025 19:47 | Atualizado 31/01/2025 22:01

Rio – Uma cadela da raça pitbull foi resgatada, na manhã desta sexta-feira (21), em Realengo, na Zona Oeste. Segundo a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, moradores informaram que um homem havia abandonado o animal na praça de um condomínio residencial da região.

Ainda de acordo com a pasta, os veterinários responsáveis pelos primeiros cuidados com a cadela suspeitam que ela acabou descartada após ser usada para procriar diversas vezes seguidas: "Ela deu cria recentemente e ainda está com as mamas cheias de leite", disse o secretário Luiz Ramos Filho.

Após o resgate, a cachorra foi encaminhada à Fazenda Modelo (abrigo de cães e gatos da prefeitura), no bairro de Guaratiba, também na Zona Oeste, para passar por procedimentos como castração, vermifugação e vacinação. Em seguida, será disponibilizada para adoção.

Abandono é crime

A secretaria destacou que recebeu em janeiro inúmeras denúncias de maus-tratos e abandonos de animais, sobretudo de pitbulls: "Infelizmente, as pessoas vêm descartando os animais nas ruas, como se fossem objetos. Por isso que é tão importante a castração, para evitar o abandono das ninhadas", afirmou Luiz.

O secretário lembrou ainda que maus-tratos e abandono de animais é crime. A prefeitura recebe denúncias na central de atendimentos pelo número 1746.