Mirella Pinho Francisconi, de 2 anos, baleada na cabeça em Pilares - Arquivo pessoal

Mirella Pinho Francisconi, de 2 anos, baleada na cabeça em PilaresArquivo pessoal

Publicado 31/01/2025 18:40

Rio - A pequena Mirella Pinho Francisconi, de 2 anos, baleada na cabeça no domingo passado (26), em Pilares, na Zona Norte , saiu do coma nesta sexta-feira (31). Segundo a mãe da menina, Mayara Pinho, que a acompanha no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, a equipe médica começou a reduzir a sedação na noite de quinta (31) e concluiu o procedimento nesta tarde.

"Hoje (sexta), eles tiraram o último sedativo, e a Mirella foi acordando. Eles diminuíram a ventilação, para ela poder respirar com a forcinha dela, e quando viram que ela estava preparada retiraram tudo", disse Mayara, ao DIA.

Com "estado de saúde estável", conforme informado pela direção do Souza Aguiar, a menina – que segue no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade – dá os primeiros sinais após sair do coma: "Ela já abriu os olhos. E no lado direito, está mexendo bem a perna. O braço ainda não tão bem por conta de uma infecção causada pelo acesso", detalhou Mayara, destacando que a filha não tem movimentado os membros esquerdos: "A médica disse que como o tiro foi no lado direito da cabeça, a coordenação motora no lado esquerdo foi afetado. Mas ela falou que é normal, e o movimento vai voltando aos poucos".

A mãe lembra que a menina ainda não produziu qualquer som com a boca, mas já demonstra certa compreensão: "Acho que ela já me reconheceu. E já mexe um pouco a cabeça. Perguntei se queria ver o pai, e ela sinalizou 'sim' com a cabeça".

Sobre o desenrolar da recuperação, Mayara contou que a equipe médica vai observar a reação de Mirella nos próximos dias antes de definir a um avanço. Enquanto isso, a mãe sonha com o retorno da filha ao lar: "Não vejo a hora de isso acontecer. A médica disse que é um processo lento, porque afetou coordenação motora, fala... Mas eu creio que em breve isso vai acontecer. Ela estará o mais rápido possível na nossa casa, brincando e levando alegria. Hoje lá está um vazio muito grande".

Investigações

A Polícia Civil comunicou que agentes da 23ª DP (Méier) analisaram imagens de câmeras de segurança e confirmaram que o disparo que atingiu Mirella partiu de uma tentativa de roubo que acontecia num ponto próximo. Os policiais tentam agora identificar os envolvidos.

Mirella foi baleada no colo da mãe, na Avenida João Ribeiro, pouco depois de saltarem de um ônibus – a menina havia ido à praia pela primeira vez. Ao ouvirem os tiros, os parentes procuraram se proteger no interior de um estabelecimento, mas logo notaram que a garota estava ferida. Inicialmente, ela foi levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, antes de ser transferida para o Souza Aguiar.