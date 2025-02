Juliano Pasqual assume a Secretaria Estadual de Fazenda - Diulgação

Publicado 31/01/2025 22:04 | Atualizado 31/01/2025 22:49

Rio - O Governo do Rio anunciou, nesta sexta-feira (31), por meio do Diário Oficial do Estado, uma troca no comando da Secretaria de Fazenda. O cientista político Juliano Pasqual, que atuou na equipe econômica do Distrito Federal durante a gestão de Ibaneis Rocha, entra no lugar de Leonardo Lobo.

Até agosto do ano passado, Pasqual atuou como diretor geral da Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura, uma entidade de administração indireta da Prefeitura de São Paulo. O novo secretário também já ocupou o cargo de Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado do Trabalho de São Paulo.

O governador Cláudio Castro já havia anunciado, em dezembro, a saída de Leonardo Lobo.