Bebê de 2 anos se afogou no Piscinão de Ramos, na Zona Norte - Arquivo/Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 06/01/2025 11:22 | Atualizado 06/01/2025 12:51

Rio - Uma bebê de 2 anos precisou ser socorrida de helicóptero, ao se afogar no Piscinão de Ramos, na Zona Norte do Rio. O caso aconteceu na tarde deste domingo (5) e a criança, que ainda não foi identificada, deu entrada no hospital em estado grave.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel do Piscinão de Ramos foi acionado às 12h39 para uma ocorrência de afogamento marítimo. Os militares resgataram a bebê com um helicóptero e ela foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul. Nesta segunda-feira (6), o quadro da menina é estável.