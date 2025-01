Na operação, foram apreendidos 38 botijões de gás - Reprodução

Na operação, foram apreendidos 38 botijões de gásReprodução

Publicado 06/01/2025 21:03 | Atualizado 06/01/2025 22:00

Rio - Um depósito de gás clandestino foi fechado por agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) nesta segunda-feira (6), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O proprietário do estabelecimento foi autuado por crime contra a ordem econômica.

Os policiais foram até o local verificar informações de que botijões irregulares estavam sendo vendidos no local. Durante a fiscalização, os agentes constataram que o estabelecimento operava com a autorização de funcionamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) cancelada.

Além disso, o depósito não tinha as licenças exigidas para o armazenamento e venda de gás, colocando em risco a segurança dos moradores da região, segundo a polícia.

Na operação foram apreendidos 38 botijões de gás. Um funcionário do local foi conduzido à delegacia para prestar depoimento.