Prisão foi realizada por agentes da Delegacia da PF em Nova Iguaçu - Reprodução

Publicado 06/01/2025 19:25 | Atualizado 06/01/2025 22:01

Rio - A paraguaia Mercedes Lopes Sosa, de 45 anos, condenada a 47 anos de prisão pelo crime de tráfico de pessoas, foi presa nesta segunda-feira (6), em Queimados, na Baixada Fluminense. Segundo investigações, ela era a líder de uma quadrilha que trazia jovens do Paraguai para serem abusadas sexualmente no Brasil.

Em julho de 2017, Mercedes e três homens foram presos por suspeita de integrarem um esquema internacional de tráfico sexual de menores. A investigação da época descobriu que jovens foram mantidas reféns e obrigadas a ter relações sexuais com homens.

De acordo com o apurado, as vítimas eram aliciadas no Paraguai com a promessa de trabalho no Brasil, mas eram mantidas em cárcere privado e exploradas sexualmente quando chegavam no país.



A prisão de Mercedes, nesta segunda-feira (6), foi feita por agentes da Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu após levantamento de dados e troca de informações. Contra ela, havia um mandado de prisão em aberto expedido pela 4ª Vara Federal de São João de Meriti, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Ao todo, a pena de Mercedes é de 47 anos, sete meses e 23 dias a ser cumprida em regime fechado.