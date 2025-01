Edmilson de Jesus Júnior, de 27 anos, estava desaparecido desde a virada do ano - Reprodução

Publicado 06/01/2025 17:01 | Atualizado 06/01/2025 18:14

Rio - O corpo do jardineiro Edmilson de Jesus Júnior, de 27 anos, foi encontrado, na tarde deste domingo (5), em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste. O homem desapareceu ao entrar no mar do bairro durante a virada do ano.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o cadáver foi localizado por volta das 15h05 por militares em um bote. Com o encontro, as buscas foram encerradas. Nesta segunda-feira (6), a família de Edmilson reconheceu o corpo como o do jardineiro no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro.

As buscas pelo jardineiro começaram às 2h20 do dia 1º de janeiro e teve o trabalho de cinco quartéis: Barra de Guaratiba, Barra da Tijuca, Guaratiba, Lagoa e Copacabana. As ações contaram com uma equipe usando um drone, mergulhadores e até uma aeronave.

A vítima desapareceu na Praia Grande, na Estrada de Barra de Guaratiba. Ele e um amigo, identificado apenas como Bruno, entraram no mar e somente o colega conseguiu sair e pedir socorro.

Edmilson, natural da cidade de Alagoinhas, na Bahia, morava na Ilha de Guaratiba, também na Zona Oeste, há um ano e era casado. Nas redes sociais, uma irmã lamentou o ocorrido: "Meu irmão não merecia isso, Jesus."

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). De acordo com a Polícia Civil, testemunhas foram ouvidas e diligências estão em andamento para apurar os fatos.



Ainda não há informações sobre o enterro do jardineiro.