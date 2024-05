Publicado 10/05/2024 00:00

Em meio à alta do dólar e incertezas por afrouxamento da meta fiscal, BC reduz Selic em 0,25% e diminui ritmo de cortes. Taxa passa a ser de 10,5% ao ano. Para Copom baixar juros com segurança, governo precisa ser capaz de gerar ambiente econômico estável.

Em momento de profundo sofrimento causado pelas inundações no Rio Grande do Sul, poder público tem papel fundamental na assistência às vítimas e futura reconstrução do estado. Toda iniciativa para agilizar liberação de recursos será bem-vinda.