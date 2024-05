Fernanda Torres e Fernanda Montenegro - Divulgação

Publicado 09/05/2024 15:33

Rio - As atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres farão sessões extras das peças "A cerimônia do adeus" e "A casa dos budas ditosos" no Teatro Casa Grande, no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, na próxima semana. Os ingressos já estão à venda via Eventim.

Todo o valor arrecadado será destinado às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul por meio da ONG Ação da Cidadania. "Teatro, atrizes, produtores, equipe técnica e até a empresa responsável pela venda de ingressos abriram mão de toda a receita em prol dos afetados pela tragédia no RS", informa o comunicado.



SERVIÇOS



"A casa dos budas ditosos":

Teatro Casa Grande, Shopping Leblon.

Terça-feira (14), às 20h.

Ingressos únicos para todos os setores (plateia, balcão e camarote) por R$ 200, com toda a renda revertida para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Classificação: 18 anos.



"A cerimônia do adeus"

Teatro Casa Grande, Shopping Leblon.

Quarta-feira (15), às 20h.

Ingressos únicos para todos os setores (plateia, balcão e camarote) por R$ 200, com toda a renda revertida para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Classificação: 12 anos.