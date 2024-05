Cantora Catha se apresentou em Copacabana após show da Madonna - Divulgação

Rio - A jovem cantora Catha, um dos destaques da nova geração da música, doou o simbólico cachê do "after" da Madonna para o Retiro dos Artistas, instituição fundada há 105 anos, com sede em Jacarepaguá, na Zona Oeste.

Após a Rainha do Pop deixar as areias de Copacabana, no último sábado (4), a animação se manteve nas alturas com a apresentação do DJ Pedro Sampaio e, para completar a noite, Catha subiu ao palco, cantando para um público estimado de 300 mil pessoas.A originalidade de Catha, que compõe seus próprios hits, levou a jovem a ter mais de 3 milhões de plays totais em suas músicas, com mais de 35 mil ouvintes por mês, 12 milhões de views e 110 mil inscritos no YouTube. Alem disso, foi sucesso de público e crítica em suas apresentações no Tim Music Noites Cariocas, Claro Verão Rio e Rio Gastronomia.