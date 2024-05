Bruce Dickinson no programa Conversa com Bial, da TV Globo - Reprodução de vídeo

Publicado 09/05/2024 10:24

Rio - Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, falou, nesta quarta-feira (8), sobre o carinho que possui pelos fãs brasileiros devido à energia que recebe durante os shows. Em entrevista a Pedro Bial, ele comentou que os admiradores de seu trabalho são muito "apaixonados".



"Todas as plateias no Brasil para quem já toquei são muito apaixonadas, mas eles [brasileiros] escutam. Em alguns outros lugares as plateias saem do controle, às vezes são meio agressivas, mas de um jeito raivoso. No Brasil, não sinto essa energia irritada. O que eu sinto no Brasil é a paixão e a alegria", disse o rockeiro.

Madonna ou Maradona?



Bruce também divertiu o público ao falar sobre uma história inusitada. Durante o bate papo com Bial, o cantor contou que o hotel favorito dele e de sua mulher é o Copacabana Palace, e o apresentador comentou que a Rainha do Pop se hospedou recentemente no local. "Eu sei! Me confundi e achei que fosse o Maradona! Pensei: 'meu Deus, o Maradona vai fazer um show, ele voltou à vida'", disparou Bruce.



Bruce Dickinson é vocalista da banda de rock Iron Maiden desde 1981. Eles virão ao Brasil para apresentarem "Future Past World Tour" em dezembro deste ano.