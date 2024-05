Valesca Popozuda posa para ensaio de fotos no Arpoador - Dan Delmiro / Agnews

Publicado 09/05/2024 09:14

Rio - Valesca Popozuda atraiu olhares na praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira, ao posar para um ensaio de fotos usando um look inspirado na seleção brasileira. De biquíni, saia curtinha e cropped, a cantora de 45 anos colocou o corpão pra jogo e arrasou nas poses.

Ao notar a presença do paparazzo no local, a dona do hit 'Beijinho no Ombro' esbanjou simpatia e acenou para o profissional.