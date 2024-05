Gracyanne Barbosa abre o coração em entrevista - Reprodução de vídeo

Rio - Gracyanne Barbosa falou sobre o fim do casamento de 16 anos com Belo em entrevista ao "Podcats", comandado por Lucas Guimarães e Camila Loures, no Youtube, nesta quarta-feira. A musa fitness também abriu o jogo sobre uma possível reconciliação entre eles após a separação cair na mídia.

"Não é uma decisão só minha. Acho que agora a gente está muito ferido. A gente acabou se ferindo muito, mas quando caiu na mídia juntou mais coisas e essa exposição é muito pesada. Hoje não tenho uma resposta, mas acredito que onde existe amor, existe esperança. Acho que o amor é capaz de superar todas as coisas", opinou.

"Hoje, agora não (não tem volta). Hoje a gente não consegue passar uma borracha. Eu sei existe amor, que eu quero ficar com ele, ele eu não sei. Acho que, no momento, os dois precisam de um tempo. Não foi necessário. Me arrependo muito... A gente começou a brigar muito e decidimos nos separar. Só que ninguém teve coragem de assinar (o divórcio)", contou, emocionada.

Gracy também negou que o término do casamento seja jogada de marketing. "Seria impossível! Quando eu não iria no show do Soweto? Me sinto parte disso, e não estou junto. Que marketing é esse? Tudo tem limite. Não dá pra fazer. Envolve pessoas que não tem a ver… é muito complicado", rebateu.

Crise no relacionamento

A musa fitness recordou uma crise que ela e Belo enfrentaram no casamento no ano passado. "Na minha vida, eu sempre me vi sozinha. Conheci o Belo muito jovem, quando a gente se reencontrou, começou a namorar e logo casou, eu nem sabia que eu podia amar tanto e que eu podia aprender tanto com uma pessoa sobre amor", contou. "No ano passado a gente acabou se afastando por causa de muito trabalho, ele está em uma fase muito boa de trabalho. A gente foi se afastando. Eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa, que não pede nada para ninguém, tudo que tem que resolver, eu resolvo, inclusive em casa", comentou.

"Quando vi que ele estava se afastando… não acredito que foi por falta de amor, a relação vai se desgastando mesmo, muita coisa [acontecendo], muita gente morando em casa e, às vezes, ao invés de conversar coisas nossas, a gente estava resolvendo problemas dos outros, de filho, de mãe de pai. Eu, orgulhosa, ao invés de falar: 'amor, to aqui. Me dá atenção'.. Mas eu fui ficando quieta", lamentou.

Affair com Gilson de Oliveira

Na atração, Gracy disse que se arrepende do envolvimento com Gilson de Oliveira e dá detalhes da relação com o personal trainer. "Ele não era meu personal. Ele era meu amigo na academia e foi um momento de carência, eu precisava de um cuidado. Como a gente estava brigado, acho que ele também conheceu outras pessoas, mas não fui atrás. A gente estava disposto a separar. Mas ambos viram que não era isso. A gente falou: 'vamos conversar de novo'. Essa coisa que aconteceu fora, pra gente não foi traição, a gente conversou sobre isso. Nunca utilizamos essa palavra traição. Acho que foi errado, porque eu ainda estava casada. Me arrependo muito, não teria feito [isso se fosse hoje]. Mesmo estando brigados, eu o magoei".

Boatos de ménage com Adriano Imperador

Gracyanne citou algumas notícias falsas envolvendo sua vida pessoal e apontou um boato recente de que fez um ménage à trois com Adriano Imperador com a presença de Belo. "É uma coisa muito louca! Adriano é muito nosso amigo, o Belo conhece ele há muitos anos, eu conheço desde que eu dançava no Tchakabum, fazia show nas festas dele. E aí, do nada... Eu vi a notícia, mas achei que fosse outra coisa... É muito surreal. Esse tipo de notícia é ruim, mas a gente riu. Eu não estava com Belo, mas quem estava comigo deu risada, achou absurdo", relembrou.

Proibida de engravidar

Durante a entrevista, Gracy admitiu que tinha um contrato com uma marca e, por isso, não poderia engravidar. “Tive um contrato muito grande com uma marca, que não vale a pena falar [o nome], que tinha essa exigência de que eu não podia engravidar. Na época, eu precisava financeiramente”, contou ela.

