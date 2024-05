MC Guimê e Fernanda Stroschein - Reprodução do Instagram

MC Guimê e Fernanda StroscheinReprodução do Instagram

Publicado 09/05/2024 08:31

Tio - MC Guimê, de 31 anos, compartilhou no Instagram Stories, nesta quarta-feira, alguns cliques românticos com o novo affair, a empresária Fernanda Stroschein, durante uma viagem do casal a Pirenópolis, em Goiás. Em uma das imagens, os dois posaram coladinhos após um banho de cachoeira. "Sem filtro, com amor", escreveu o funkeiro na legenda.

fotogaleria

Guimê publicou o primeiro clique com Fernanda em sua rede social, em março, após os dois serem flagrados aos beijos, em um evento no Centro Esportivo Tietê, em São Paulo. Vale lembrar que esse é o primeiro relacionamento público do cantor depois do término do casamento com Lexa, que atualmente está noiva do ator Ricardo Vianna.