Felipe Neto, Fernanda Paes Leme e Viih TubeReprodução / Instagram

Publicado 09/05/2024 13:08 | Atualizado 09/05/2024 13:08

Rio - O resgate do cavalo apelidado de "Caramelo" , que estava há pelo menos seis dias ilhado em cima de um telhado em Canoas, no Rio Grande do Sul, emocionou internautas, incluindo famosos, nesta quinta-feira (9). Bombeiros, militares do exército brasileiro e veterinário formaram uma grande força tarefa para salvar o animal.

O youtuber Felipe Neto, que está em Porto Alegre, comemorou em seu Instagram o resgate bem sucedido do animal e elogiou a equipe envolvida. "Estou chorando de felicidade! Que orgulho, que pessoas maravilhosas, que união incrível. Caramelo acaba de ser resgatado", escreveu na legenda da publicação.

Viih Tube também acompanhou o salvamento do "Caramelo" e se emocionou bastante na rede social. "Mais alguém está chorando porque chegaram no cavalo?", perguntou a influenciadora com a voz trêmula enquanto secava as lágrimas. "Não deve ser os hormônios, né? Vocês também devem estar chorando aí", brincou a gravidinha.Assim como os outros famosos, a atriz Fernanda Paes Leme revelou que foi aos prantos assistindo o bichinho sendo salvo. "Só sei chorar aqui", escreveu num stories. Ela também desabafou na rede social X, antigo Twitter. "Depois de tanta notícia ruim, o resgate do cavalo é um suspiro. Essas vitórias somadas dão esperança pra seguirmos doando e ajudando de um jeito que dá para diminuir essa tragédia", contou a mamãe da Pilar.