Cavalo Caramelo é colocado em bote após ser sedado e resgatado em Canoas, no RSReprodução / GloboNews

Publicado 09/05/2024 11:14 | Atualizado 09/05/2024 16:39

cavalo filmado ilhado em cima de um telhado em Canoas , no Rio Grande do Sul, foi resgatado no fim da manhã desta quinta-feira (9) e levado ao Hospital Veterinário da Ulbra. A operação teve participação de equipes de resgate, formada por bombeiros de São Paulo, militares e voluntários, que usaram oito barcos para retirar o animal.

O salvamento era considerado complexo por causa das condições físicas do animal, que estava há pelo menos quatro dias sem conseguir se alimentar e beber água. Após os primeiros atendimentos, a equipe de veterinários identificou que é uma égua, fêmea de um cavalo.

Apelidada de Caramelo, a égua foi gravada na quarta-feira (8) tentando fugir das águas sob um casa completamente imersa no bairro Mathias Velho. Foram utilizados sete bombeiros, que sedaram o animal e o colocaram deitado em um dos botes de salvamento. Durante o percurso até terra firme, a equipe aplicou os primeiros socorros e a medicou.

AGORA: bombeiros resgataram o cavalo caramelo do telhado! conseguiram deitar ele e colocar no bote. pic.twitter.com/3i97yLH7jM — nico (@niconatv) May 9, 2024

De acordo com o capitão Augusto Moscardi, veterinário da Polícia Militar do Distrito Federal, em entrevista para a GloboNews, o principal objetivo da equipe de resgate ao chegar em solo é verificar as condições da égua, junto a equipe de veterinários, e levantá-la, pois há riscos para um animal deste peso, cerca de 350 kg, em ficar deitado por muito tempo.

Segundo a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, as equipes estavam de prontidão para iniciar o salvamento desde as 6:00h e já há um haras responsável por receber Caramelo após o resgate. O casal de atores Giovana Ewbank e Bruno Gagliasso e o influencer Felipe Neto se colocaram a disposição para adotar a égua.